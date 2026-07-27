Tragico tamponamento in A4: furgone finisce sotto un tir, muore il conducente

Grave incidente mortale nella mattinata di lunedì 27 luglio sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Un uomo ha perso la vita dopo che il furgone che stava guidando si è incastrato sotto il rimorchio di un mezzo pesante in seguito a un violento tamponamento.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7.30, all’altezza del chilometro 449. Secondo una prima ricostruzione, il furgone, immatricolato in Slovenia, avrebbe tamponato un camion mentre lungo quel tratto autostradale, ancora a due corsie, erano già presenti rallentamenti al traffico.

La vittima è un cittadino polacco, conducente del mezzo più piccolo. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del Suem 118 e il lungo lavoro dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Portogruaro e Venezia, con il supporto di un’autogru, oltre alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade Alto Adriatico, che ha gestito la viabilità e le operazioni di messa in sicurezza.

A causa dell’incidente è stato chiuso il tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per i veicoli provenienti da Trieste e Udine è stata disposta l’uscita obbligatoria al casello di Portogruaro con deviazione lungo la A28 Portogruaro-Conegliano. Chiuso anche il bivio tra A28 e A4 per chi era diretto verso Venezia.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i cinque chilometri prima di iniziare a diminuire con il passare delle ore.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale per ricostruire con precisione la dinamica del tragico schianto e accertare eventuali responsabilità.