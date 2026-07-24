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24 Luglio 2026 - 16.42

Scontro tra due auto a Bassano: ferita una 25enne

P.U.
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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.10, a Bassano del Grappa, di fronte al Metropolis. Nello scontro, avvenuto a velocità moderata, sono rimaste coinvolte una Mercedes SUV e una Fiat 500.

Secondo le prime informazioni, il SUV avrebbe urtato la Fiat 500 dopo essersi immesso contromano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, che hanno prestato assistenza alla conducente della Fiat, una 25enne residente a Pianezze. La donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova in Radiologia per gli accertamenti diagnostici.

I primi riscontri sanitari indicano una sospetta frattura della caviglia destra, una contusione allo sterno, una distorsione cervicale e una distorsione all’altra caviglia. La prognosi definitiva sarà definita al termine degli esami.

La conducente della Mercedes, invece, ha rifiutato il trasporto e le cure mediche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

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