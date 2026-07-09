METEO Veneto – L’anticiclone domina fino a venerdì: nel weekend torna il rischio temporali

Il Veneto si prepara a vivere ancora due giornate all’insegna della stabilità atmosferica grazie a un promontorio di alta pressione che, dal Nord Africa, si estende fino alla Gran Bretagna. La regione si trova sul bordo orientale dell’anticiclone, una configurazione che garantirà tempo prevalentemente stabile almeno fino a venerdì, anche se il cielo sarà a tratti attraversato da nubi medio-alte trasportate da correnti settentrionali.

La situazione cambierà nella giornata di sabato, quando l’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’avvicinamento di correnti cicloniche collegate a una depressione sull’Europa orientale. Ne conseguirà una fase di tempo più instabile, con possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Da domenica è invece previsto un nuovo miglioramento, soprattutto nel corso della seconda parte della giornata.

Per giovedì 9 luglio è atteso cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle prime ore potranno essere presenti alcune nubi basse, mentre dal pomeriggio si svilupperanno modesti cumuli in prossimità dei rilievi. Le precipitazioni saranno generalmente assenti, con una probabilità molto bassa (0-5%) di qualche isolato piovasco sulle cime settentrionali delle Dolomiti.

Le temperature vedranno minime in aumento in pianura e massime in lieve calo a livello locale, mentre in montagna non sono previste variazioni significative, con massime in quota anche in leggero rialzo. I venti soffieranno moderati da nord-ovest in quota, a regime di brezza nelle valli e deboli o moderati dai quadranti orientali in pianura, con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Mare poco mosso, temporaneamente mosso nelle ore centrali, con attenuazione del moto ondoso in serata. L’attendibilità della previsione è giudicata buona.

Per venerdì 10 luglio il cielo si presenterà poco nuvoloso fino alle ore centrali, mentre dal pomeriggio sono previsti annuvolamenti più consistenti sulle aree montane e sulla pianura occidentale. Anche in questo caso le precipitazioni saranno in prevalenza assenti, ma dal pomeriggio aumenterà la possibilità di qualche piovasco o rovescio in montagna e, verso sera, anche sulla pianura occidentale, con probabilità compresa tra il 5 e il 25%.

Le temperature resteranno pressoché stazionarie o subiranno solo lievi variazioni locali. I venti saranno deboli o moderati da nord-ovest in quota, variabili nelle valli con brezze, mentre in pianura soffieranno dai settori orientali, rinforzando da sud-est nella seconda parte della giornata lungo la costa e nelle zone limitrofe. Mare generalmente calmo o quasi calmo, con un lieve aumento del moto ondoso verso sera. Anche per venerdì l’attendibilità della previsione è considerata buona.

Sabato 11 luglio sarà la giornata più instabile del periodo. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o nuvoloso e saranno possibili precipitazioni sparse e discontinue, localmente anche sotto forma di rovesci o temporali. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti oppure potranno diminuire leggermente, con attendibilità della previsione discreta.

Per domenica 12 luglio, infine, è previsto un graduale ritorno del bel tempo. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso e le precipitazioni saranno generalmente assenti, salvo qualche residuo piovasco nella prima parte della giornata. Le temperature minime rimarranno pressoché stabili, mentre le massime torneranno ad aumentare.