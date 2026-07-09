Bassano, uomo investito sulle strisce pedonali davanti all’ospedale

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Bassano del Grappa, dove un uomo di 84 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali davanti all’ospedale San Bassiano.

Secondo le prime informazioni, l’anziano è stato urtato da una vettura condotta da una donna che viaggiava con a bordo i suoi due figli. I bambini sono rimasti illesi, ma fortemente spaventati dall’accaduto. La conducente avrebbe riferito di non essersi accorta della presenza del pedone.

L’impatto è stato violento e l’uomo è stato sbalzato per alcuni metri. Sul posto era già presente un mezzo del SUEM 118, che ha immediatamente prestato i primi soccorsi.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano, dove i medici hanno avviato gli accertamenti diagnostici. Le prime valutazioni parlano di un trauma cranico, trauma toracico e addominale, oltre a ferite e al sospetto di una frattura a un arto inferiore. Al momento è in corso la stabilizzazione del paziente, che sarà quindi sottoposto a TAC per definire con precisione il quadro clinico.

La dinamica dell’investimento è al vaglio delle forze dell’ordine.