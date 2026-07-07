CRONACAVENETO
7 Luglio 2026 - 15.49

Scontro tra 2 auto: 1 ferita estratta dai pompieri (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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PADOVA, 7 LUGLIO 2026 – Verso le 21:30 circa di ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Roma a Lozzo Atestino per lo scontro fra due autovetture: ferita una donna.
La squadra intervenuta dal distaccamento di Este, ha provveduto all’estricazione dell’ occupante della vettura capovolta, ad affidarla alle cure del personale sanitario del Suem 118, ed alla successiva messa in sicurezza del mezzo.
Illesa la conducente dell’altra auto coinvolta.
Sul posto anche i Carabinieri.

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