Veneto – Tunisino rapinò una turista di 8 euro e la colpì con una bicicletta: arrestato, dovrà scontare 2 anni e 7 mesi

Era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova il tunisino di 53 anni rintracciato lunedì 6 luglio dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova all’interno del Centro Giotto. L’uomo, con numerosi precedenti penali, è stato accompagnato in carcere dove dovrà scontare una condanna definitiva a 2 anni e 7 mesi di reclusione.

Il 53enne, in Italia da 18 anni, risultava destinatario di un provvedimento restrittivo dopo la sentenza definitiva relativa a una violenta aggressione avvenuta nel 2019 ai danni di una turista inglese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si trovava in piazza Rabin a Padova dopo aver parcheggiato il proprio mezzo e si era avvicinata alla macchinetta automatica per il pagamento della sosta. Mentre attendeva la restituzione del resto, per un valore complessivo di 8 euro, sarebbe stata avvicinata dal tunisino che le avrebbe sottratto le monete. Alla richiesta della donna di restituire il denaro, l’uomo avrebbe reagito afferrando la propria bicicletta e lanciandola contro di lei, colpendola alla gamba destra.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, il 53enne era stato arrestato e successivamente condannato in primo grado dal Tribunale di Padova alla pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione. La condanna è diventata definitiva nell’aprile 2025.

L’arrestato aveva già alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Nel 2008 era stato arrestato in flagranza per lesioni personali, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito una guardia giurata, tentando anche di sottrargli la pistola. Nello stesso anno era stato nuovamente arrestato dagli agenti delle Volanti dopo essere stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e aver reagito con minacce e opposizione fisica nei confronti dei poliziotti.

Condannato nel 2010 per quei fatti a 10 mesi di reclusione, era stato anche destinatario di un avviso orale come misura di prevenzione. Nel 2011 era poi tornato al centro delle indagini con un nuovo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Dopo essere stato individuato dagli agenti della Questura nel pomeriggio del 6 luglio all’interno del Centro Giotto, il 53enne è stato portato negli uffici di polizia per le procedure di identificazione e successivamente trasferito alla Casa di reclusione di Padova, dove sconterà la pena definitiva.