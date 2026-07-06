Colti sul fatto in un cantiere, tre ladri fuggono speronando un’auto della polizia

PADOVA, 6 LUGLIO 2026 – Nella notte la polizia ha sventato un furto di attrezzature nel cantiere del tram di Padova, messo a segno da tre malviventi che, dopo essere stati scoperti, hanno tentato la fuga dando vita a un lungo inseguimento per le strade cittadine. Durante la fuga, i tre hanno speronato l’auto di servizio delle forze dell’ordine e lanciato contro gli agenti una smerigliatrice e una macchina del caffè. Recuperata l’intera refurtiva, per un valore complessivo di oltre 10.000 euro.

Tutto è cominciato quando i malviventi sono stati sorpresi mentre stavano caricando attrezzi sottratti dal cantiere: alla vista delle Volanti, sono saliti a bordo di un’auto con targa moldava, dando il via a un inseguimento nel centro cittadino. Nel tentativo di seminare gli agenti, hanno affrontato gli incroci a forte velocità e cambiato più volte direzione all’improvviso, arrivando a lanciare contro le pattuglie una smerigliatrice e una macchina del caffè. Dopo diversi speronamenti, l’inseguimento si è concluso nel quartiere Arcella, dove i tre hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento della polizia era scattato in seguito a una chiamata al 113 da parte di un cittadino, che aveva notato i malviventi in azione all’interno del cantiere.

Nella stessa notte, grazie alle segnalazioni di alcuni residenti del quartiere Arcella, le Volanti hanno inoltre rinvenuto, nascosti dietro una siepe, due grossi machete con lama da 44 centimetri.