Veneto – Auto finisce nel canale di notte: muore un 22enne

Tragico incidente nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio a Canaro, in provincia di Rovigo. Un’auto è finita nelle acque del canale Poazzo e per il conducente non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato intorno alle 3 quando i Vigili del Fuoco del comando di Rovigo sono intervenuti in via Guglielmo Oberdan per il recupero di un’autovettura uscita di strada e precipitata nel corso d’acqua.

All’arrivo delle squadre il veicolo si trovava ribaltato all’interno del canale. Grazie all’impiego di un’autogrù, i pompieri hanno riportato il mezzo in superficie e, durante le operazioni, hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo il corpo senza vita del conducente.

La vittima è Matteo Fabbri, 22 anni, residente a Riva del Po, in provincia di Ferrara.

Sul posto è intervenuto anche il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, che ha effettuato un’accurata perlustrazione dell’intera area interessata dall’incidente, accertando che non vi fossero altre persone coinvolte.

Presenti anche il personale sanitario del Suem 118 e i Carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato l’auto a finire nel canale.

Le operazioni di soccorso e recupero del veicolo si sono concluse dopo circa quattro ore.