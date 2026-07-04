Auto e si ribalta in un fossato: due ragazze ferite nel Vicentino

Violento incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 3 luglio a Monticello Conte Otto, dove un’auto è uscita di strada ribaltandosi in un fossato dopo aver centrato un ponticello in calcestruzzo. Due giovani sono rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Villa Rossi. Alla guida di una Toyota Yaris c’era una 19enne residente a Dueville, che stava viaggiando in direzione di Povolaro. Per cause ancora in fase di accertamento, la giovane ha perso il controllo del veicolo, uscendo dalla carreggiata e schiantandosi violentemente contro un ponticello in cemento. L’auto si è quindi ribaltata sul fianco destro, finendo all’interno del fossato che costeggia la strada.

Nel violento impatto sono rimaste ferite sia la conducente sia la passeggera, entrambe soccorse dal personale del Suem 118 e trasportate all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.