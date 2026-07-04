CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
4 Luglio 2026 - 15.26

Donna travolta e uccisa da un treno tra Padova e Vicenza: traffico ferroviario rallentato

Giuseppe Balsamo
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tragedia lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, nel tratto compreso tra Lerino e Vicenza, dove una donna è stata investita da un treno senza passeggeri a bordo.

L’allarme è scattato nelle scorse ore e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia ferroviaria (Polfer) e il personale di Ferrovie dello Stato.

All’arrivo dei soccorritori non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della donna.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze dell’investimento.

L’episodio ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Venezia, con possibili rallentamenti e ritardi durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Donna travolta e uccisa da un treno tra Padova e Vicenza: traffico ferroviario rallentato | TViWeb Donna travolta e uccisa da un treno tra Padova e Vicenza: traffico ferroviario rallentato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy