Escursionista scivola sulla ferrata di Punta Anna: recuperata in elicottero

Intervento del Suem 118 questa mattina, sabato 4 luglio, sulla ferrata di Punta Anna, a Cortina d’Ampezzo, dove un’escursionista polacca di 29 anni è rimasta ferita durante la salita.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30 e l’elicottero Falco 2 è decollato verso la zona dell’incidente. La giovane stava affrontando la ferrata insieme a due amici e, ormai vicina alla conclusione del percorso, è scivolata mentre era ancora assicurata al cavo. Nel tentativo di trattenersi ha riportato la sospetta lussazione di una spalla.

Il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 20 metri, raggiungendo la donna in un canalino a quota 2.730 metri. A causa del forte dolore lamentato dall’escursionista, è stato fatto scendere anche il medico, che le ha prestato le prime cure sul posto, mentre l’elicottero atterrava al Rifugio Giussani in attesa del recupero.

Dopo aver immobilizzato il braccio e predisposto la giovane al trasporto, i soccorritori l’hanno issata a bordo con il verricello. La 29enne è stata quindi trasferita all’ospedale Codivilla di Cortina per gli accertamenti e le cure del caso.