Migliora il meteo in Veneto: resta lo stato di allarme per criticità idrogeologica nel Basso Brenta Bacchiglione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica che evidenzia ancora alcune zone di allertamento e conferma che l’allerta idrogeologica per temporali è gialla in tutti i bacini del Veneto. Le previsioni meteo di Arpav indicano che, dopo l’intensa perturbazione di ieri pomeriggio/sera e oggi, domani mercoledì e giovedì 23 maggio il tempo sulla regione rimarrà ancora instabile, ma con precipitazioni che saranno comunque più irregolari e discontinue e di entità assai minore a livello medio. Tuttavia saranno ancora possibili dei rovesci e temporali, e non si esclude qualche fenomeno localmente intenso.Alla luce delle previsioni si segnala la dichiarazione dello stato di allarme (allerta rossa) per criticità idrogeologica nel bacino del Basso Brenta Bacchiglione. E’ stato decretato anche lo stato di preallarme (arancione) invece nei bacini dell’Adige-Garda e Monti Lessini e dell’Alto Brenta Bacchiglione Alpone, mentre si stabilisce lo stato di attenzione (giallo) nel resto delle zone di allertamento del Veneto. Per quanto riguarda la criticità idraulica non vi sono zone di massima allerta ma è decretato:- stato di preallarme (arancione) nel bacino dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco; nel bacino dell’Adige-Garda e Monti Lessini e nel bacino Basso Brenta – Bacchiglione- stato di attenzione (giallo) nei bacini del Basso Adige; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; del Livenza, Lemene e Tagliamento, del Livenza, Lemene e Tagliamento e nel bacino del Piave Pedemontano.Nella zona del Basso Brenta -Bacchiglione permane uno stato di “allarme” per rischio idraulico limitatamente al fiume Fratta. Nella zona del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) permane uno stato di “preallarme” per rischio idraulico limitatamente al fiume Sile nella zona di Roncade. Nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige lo stato di preallarme è limitato all’asta del fiume Po per il transito della piena sulla zona del Delta, a valle di Cavanella, altrove è da considerarsi di “Attenzione”.