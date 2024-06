VENETO – Meteo stabile ma rimane stato di attenzione per le piene nella parte finale dei grandi fiumi

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 14 di oggi alle 14 di domani nel quale si conferma lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini dell’Adige e del Po.

Nello specifico la criticità idraulica nelle zone di allerta Adige-Garda e Monti Lessini; Po,Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione è relativa al fiume Adige ed è da considerarsi ARANCIONE (preallarme) nel tratto a valle di Boara Pisani, GIALLA (attenzione) nel tratto a monte. Nella zona di allerta di Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, inoltre, la criticità idraulica GIALLA è riferita anche al Fiume Po, interessato in queste ore dal transito dell’onda di piena.

Le previsioni indicano per oggi il prevalere di un cielo in pianura da sereno o poco nuvoloso e in montagna da poco a parzialmente nuvoloso, ma con alcuni addensamenti sulle zone montane e occasionalmente su quelle pedemontane, associati alla possibilità di qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale. Domani, fino al pomeriggio fenomeni generalmente assenti, salvo al più occasionali modesti fenomeni sulle zone montane; di sera, crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi almeno sulla parte centro-occidentale dell’entroterra