Veneto – Casa a fuoco: madre e figlio intossicati, cane ustionato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Momenti di paura nella notte tra il 3 e il 4 aprile a Piove di Sacco, dove un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione ha provocato l’intossicazione di una donna novantenne e di suo figlio, oltre al ferimento del loro cane, rimasto ustionato.

Le fiamme si sono sprigionate attorno alle 2.30 a causa, con ogni probabilità, della caduta di un tizzone acceso dal camino su un divano. Il fuoco si è propagato rapidamente, avvolgendo i locali e saturando l’aria di fumo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco con più squadre, i carabinieri e il personale del Suem 118. I due occupanti dell’abitazione sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Padova per accertamenti: hanno inalato fumi tossici, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il cane di famiglia, ustionato, è stato affidato alle cure di un veterinario.

Il rogo ha causato danni ingenti all’abitazione. Solo nelle prossime ore sarà possibile fare una stima precisa. Il quartiere è stato svegliato nel cuore della notte dalle sirene dei mezzi di soccorso: molti residenti si sono riversati in strada, assistendo con apprensione alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Le autorità stanno completando gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incendio.