Project Hail Mary di Ryan Gosling conquista il botteghino 2026

Il film di fantascienza Project Hail Mary, con Ryan Gosling, ha registrato un incasso globale di 140,9 milioni di dollari (circa 122 milioni di sterline), diventando finora il miglior debutto cinematografico del 2026. L’attore canadese interpreta Ryland Grace, un insegnante di scienze incaricato di salvare il mondo dall’estinzione.

Il nuovo film ha superato in velocità Scream 7, il precedente più venduto dell’anno, e ha battuto anche Creed III per il miglior debutto di una produzione Amazon MGM Studios. Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, autori di 21 Jump Street e The Lego Movie, il film segue le avventure di un ex biologo molecolare coinvolto in una missione intergalattica di grande importanza.

La storia è tratta dal romanzo bestseller di Andy Weir, autore di The Martian, il cui adattamento cinematografico del 2015 diretto da Ridley Scott e interpretato da Matt Damon ottenne sette candidature agli Oscar. Kevin Wilson, responsabile distribuzione di Amazon MGM, ha sottolineato come il libro abbia fornito “una solida base” per creare un film “visivamente sbalorditivo e commovente”.

Gosling, protagonista anche di Barbie e La La Land, ha spiegato l’importanza di inserire elementi umoristici nel film, dichiarando che il suo ruolo da produttore è servito a creare “un ambiente in cui queste cose potessero coesistere”.

Project Hail Mary si colloca al terzo posto tra i film non appartenenti a sequel o franchise con il maggiore incasso al debutto all’estero dall’inizio della pandemia, insieme a Oppenheimer e F1: The Movie. Dopo l’acquisizione di MGM da parte di Amazon, la pellicola rappresenta il primo grande successo commerciale della piattaforma, rafforzando la competizione con gli altri colossi dello streaming.

La critica si mostra divisa: Nicolas Barber di BBC Culture ha definito il film “un’opera di fantascienza che stimola la mente e vivacemente divertente”, mentre Empire lo ha lodato come “spiritoso, saggio e incredibilmente divertente”. Variety ha invece sottolineato elementi “generici e derivativi da film come Interstellar“, e il Guardian ha evidenziato “momenti di noia e sciocchezza infantile”, pur riconoscendo che Gosling rende il film “guardabile”.

Tra le altre recenti produzioni Amazon MGM figurano Melania, incentrato sulla First Lady statunitense, e il thriller vietato ai minori Crime 101, mentre Masters of the Universe è atteso nelle sale a giugno.