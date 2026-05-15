Orso avvistato sull’Altopiano di Asiago: rilevato da fototrappole, attivo il monitoraggio

Un esemplare di orso è stato rilevato nei giorni scorsi sull’Altopiano di Asiago, nel vicentino. L’animale, presumibilmente un maschio, è stato individuato tramite fototrappole nel margine sud dell’area, a ridosso della Valle del Brenta.

Al momento non risultano avvistamenti diretti da parte della popolazione né segnalazioni di danni a strutture agricole, allevamenti o apiari.

La presenza è stata confermata dall’assessore regionale al territorio Dario Bond, che ha spiegato come la situazione sia sotto costante osservazione da parte della Polizia Provinciale di Vicenza, in coordinamento con gli uffici regionali competenti.

«La situazione è attentamente monitorata – ha dichiarato Bond – e invito i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti. Seguiamo da vicino l’evolversi della situazione».

Secondo quanto riferito dalla Regione, la presenza dell’orso in Veneto è considerata sporadica e non riconducibile a una popolazione stanziale. Si tratterebbe più frequentemente di giovani maschi in dispersione, che si allontanano dal nucleo riproduttivo principale per evitare competizione e fenomeni di inbreeding, percorrendo anche lunghe distanze dalle aree del Trentino, del Friuli-Venezia Giulia o da territori oltre confine.

Le autorità ricordano inoltre che gli orsi possono talvolta avvicinarsi ai centri abitati se attratti da fonti di cibo facilmente accessibili. Per questo viene raccomandata attenzione nella gestione dei rifiuti, nella custodia di alimenti, apiari e animali domestici.

Nel frattempo, nell’area interessata sono stati effettuati pattugliamenti e sono stati raccolti campioni genetici che verranno analizzati per risalire con maggiore precisione alla provenienza dell’esemplare.

La Polizia Provinciale di Vicenza e la Regione Veneto proseguiranno il monitoraggio della situazione, mantenendo il coordinamento con gli enti preposti alla gestione della fauna selvatica.