Colpo nei vigneti del Prosecco: spariscono 700 piantine di glera nel cuore del Montello

Furto mirato nelle campagne del Trevigiano, dove i ladri hanno portato via oltre 700 barbatelle di glera già messe a dimora in un vigneto di via Diaz, a Crocetta del Montello. Il colpo risale alla fine di aprile, ma la denuncia ai carabinieri della stazione locale è stata presentata solo nei giorni scorsi dal proprietario del terreno, un agricoltore 70enne residente a Moriago della Battaglia.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito durante la notte, riuscendo a entrare nel terreno agricolo senza essere notati. Nessuno tra i residenti della zona si sarebbe accorto di movimenti sospetti e nell’area non sono presenti telecamere di videosorveglianza che possano aiutare le indagini.

Le barbatelle rubate erano destinate alla produzione di prosecco e rappresentano un investimento significativo per l’azienda agricola colpita. Episodi di questo tipo, spiegano gli operatori del settore, stanno diventando sempre più frequenti anche a causa dell’elevato valore commerciale delle coltivazioni di glera.

Negli ultimi mesi diverse aziende vitivinicole del territorio sono finite nel mirino dei ladri. Solo pochi giorni fa un altro episodio aveva interessato “La Vigna di Sarah”, azienda di Cozzuolo di Vittorio Veneto, dove ignoti avevano rubato un furgone Citroen Nemo dopo aver forzato il cancello principale. Il mezzo, lasciato con le chiavi inserite nel cruscotto, sarebbe poi stato utilizzato come ariete per compiere altri furti nella zona.

I carabinieri stanno ora cercando elementi utili per risalire agli autori del furto nel vigneto di Crocetta del Montello.