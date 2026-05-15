Veneto – Uomo trovato morto mummuficato in casa. Il decesso un anno fa

È stato trovato morto nella sua abitazione di Peschiera del Garda e, secondo le prime stime, il decesso risalirebbe ad almeno un anno prima. La vittima è Giancarlo Signor, 65 anni, residente in via Dante.

Il ritrovamento è avvenuto martedì sera, quando i proprietari dell’appartamento, non riuscendo a ottenere risposta, hanno richiesto l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine. Vigili del fuoco e carabinieri, una volta entrati nell’abitazione, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato.

Gli accertamenti iniziali indicano che la morte potrebbe risalire a circa dodici mesi prima. Nonostante ciò, il pagamento dell’affitto non si sarebbe mai interrotto: il canone risultava infatti regolarmente versato tramite addebito automatico sul conto corrente, alimentato dalla pensione.

Originario della Sardegna, Signor viveva da circa vent’anni sul lago di Garda. Nel tempo aveva progressivamente ridotto i contatti sociali, conducendo una vita sempre più isolata. Secondo chi lo conosceva, era una persona dai modi educati e riservati.

All’interno dell’abitazione sono state rilevate condizioni igieniche precarie, compatibili con una possibile sindrome da accumulo, già segnalata in passato secondo alcune testimonianze dei residenti della zona.

Per un lungo periodo nessuno si sarebbe accorto della sua assenza, con l’ipotesi che fosse in viaggio o ricoverato. Non risultano ricerche attive da parte di familiari e non sono stati individuati parenti sul territorio.

Nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio, il Comune di Peschiera del Garda provvederà al cosiddetto “funerale di povertà”, garantendo la sepoltura del 65enne.