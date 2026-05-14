Societari under 18: le allieve della Pedemontana Veneta (e non solo) brillano in regione e accedono per la prima volta alla finale nazionale

Boschetto, Orso, Pretto e la 4×100 protagoniste del campionato regionale di San Biagio. Tra gli allievi Campagnolo in evidenza nell’asta

Missione compiuta per le atlete under 18 di Atletica Pedemontana Veneta, che per la prima volta nella giovane storia del sodalizio — che riunisce Marconi Cassola, Novatletica Schio, Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino-Montecchio Maggiore — conquistano l’accesso alla finale nazionale dei campionati di società allieve. La stagione 2026 si è aperta con segnali molto incoraggianti già dal mese di aprile e sarà sostenuta principalmente da Bvr Banca Veneto Centrale.

Nel campionato regionale di società under 18 andato in scena nel week-end a San Biagio di Callalta (TV), spicca il successo dell’arzignanese Beatrice Boschetto nel martello, che firma un nuovo significativo primato personale con 49,26 m (precedente 46,66 m), risultato che la proietta ai vertici nazionali della specialità.

Ottime anche le prove della cassolese Veronica Orso, impegnata nei 100 ostacoli (pb 14”86) e nei 200 metri (ottavo posto in 26”58), in costante crescita. Arriva inoltre un importante secondo posto per Zoe Pretto nel triplo con 11,45 m, atleta proveniente dal bacino Arzignano–Ovest Vicentino. Punteggio prezioso anche dalla staffetta 4×100 che chiude in 52”25 con il quartetto cassolese formato da Lauria, Orso, Vial e De Paoli.

Nel complesso le giovani “pedemontaniche” raccolgono 8168 punti nelle 12 prove previste del campionato regionale, raggiungendo per la prima volta la top ten con il nono posto di squadra. Sulla base dei conteggi FIDAL sui 18 punteggi previsti, arriva così l’ammissione alla finale nazionale grazie al superamento della soglia degli 11.500 punti, che garantisce l’accesso automatico a una delle quattro finali nazionali B in programma a fine settembre.

Si tratta della prima finale nazionale nella storia di Atletica Pedemontana Veneta, società alla terza stagione agonistica dalla sua costituzione, avvenuta a fine 2023.

Allievi: Campagnolo protagonista nell’asta

Tra gli allievi si distingue il cassolese Elia Campagnolo, che nell’asta conferma il proprio valore superando la quota di 3,90 m, mostrando margini di crescita per i prossimi appuntamenti. Buona prova anche per l’arzignanese Jacopo Pretto nel lungo con 5,93 m.

La staffetta 4×100 allievi chiude con un positivo 48”43, grazie a Chimello, Zocche, Imamul e al quarto frazionista Campagnolo.

Le altre prestazioni

Nel programma gare, da segnalare la tripla fatica dell’arzignanese Caterina Lovato, preziosa nel contributo punti tra 800, 1500 metri e nella 4×400 finale. Nell’alto bene Giovanna Vial con 1,51 m, mentre nel lungo Arianna Giaccon porta un buon contributo con 4,81 m.

In crescita anche la cassolese Gaia Zarpellon, che nel martello migliora sensibilmente con 38,04 m. Nel disco Marta Fontana chiude con 28,95 m, mentre la scledense Sara Addondi lancia il giavellotto da 500 g a 25,48 m.

Tra gli allievi, Giovanni Zoia chiude il triplo con 12,20 m, Francesco Libralato corre gli 800 in 2’05”24, mentre nei 3000 metri Tommaso Bigolin registra 9’40” e Francesco Lucietto 9’51”.

Nel prossimo fine settimana si torna in pista per la fase regionale dei Campionati di Società assoluti, dove Atletica Pedemontana Veneta potrà schierare atleti di livello come Davide Giambellini e Giulia Fongaro, oltre al possibile rientro di alcuni under 18.