Veneto – 21enne atterra da Bangkok con 19 chili di marijuana in valigia: arrestato

Dalla Thailandia al Trevigiano con quasi 19 chili di marijuana nascosti in valigia. È finita con due arresti l’operazione condotta dalla Polizia tra l’aeroporto di Malpensa e Piavon di Oderzo, dove era previsto lo scambio della droga.

Nella giornata di ieri, 13 maggio, si è svolta l’udienza di convalida nei confronti di un cittadino albanese di 21 anni, ritenuto il corriere della sostanza stupefacente, e di due trevigiani di 30 e 26 anni presenti al momento della consegna della droga.

Il giudice per le indagini preliminari Piera De Stefani ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 21enne albanese, assistito dall’avvocato Enrico De Stefano. Per il 30enne trevigiano, difeso dall’avvocato Luigi Fadalti, sono stati invece disposti gli arresti domiciliari. Il 26enne, assistito dall’avvocato Enrico Marignani, è stato rimesso in libertà poiché ritenuto estraneo ai fatti.

Il gip ha inoltre trasmesso gli atti alla Procura di Busto Arsizio, ritenendo che il reato più grave sia stato commesso nel momento dell’ingresso in Italia del carico di marijuana.

L’operazione risale ai giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane albanese sarebbe arrivato all’aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Bangkok trasportando nella valigia circa 19 chilogrammi di marijuana già confezionata in panetti.

La droga sarebbe stata individuata subito dagli agenti, che però hanno deciso di non intervenire immediatamente. Gli investigatori sospettavano infatti che il 21enne fosse soltanto un corriere incaricato della consegna.

Dopo l’atterraggio, il giovane sarebbe stato raggiunto da un furgone con a bordo due persone, un italiano e uno straniero alla guida. A quel punto è scattato il pedinamento da parte della Polizia, che ha seguito il mezzo fino a Piavon di Oderzo.

Qui era fissato l’incontro con un altro uomo residente in provincia di Treviso, arrivato sul posto insieme a un amico. Lo scambio sarebbe avvenuto pochi istanti dopo: il 21enne avrebbe preso la valigia contenente la marijuana dal furgone per trasferirla sull’auto del 30enne.

Proprio in quel momento gli agenti sono intervenuti bloccando i presenti e facendo scattare gli arresti.