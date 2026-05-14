Bassano – Due giovani marocchini rubano al supermercato e aggrediscono la guardia: uno tenta di morderlo, l’altro lo prende a pugni per fuggire

Un furto al supermercato si è trasformato in una rapina con aggressione a Bassano del Grappa. Due giovani di origine marocchina, di 23 e 19 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri dopo quanto accaduto nel pomeriggio del 28 aprile all’esterno di un noto punto vendita di via Cellini.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa dei Carabinieri, inizialmente indicata come una lite in corso nel parcheggio del supermercato. Sul posto sono arrivati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa e della Stazione di Romano d’Ezzelino.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due giovani, insieme a una ragazza italiana di 18 anni residente tra il Veneziano e il Trevigiano, avrebbero nascosto all’interno di uno zaino alcuni prodotti prelevati dagli scaffali del supermercato, superando poi le casse senza pagare.

Il gesto è stato notato da un addetto alla sicurezza che ha tentato di fermarli nel piazzale antistante il negozio per un controllo. In quel momento il 19enne si sarebbe allontanato rapidamente, mentre il 23enne, trattenuto per lo zaino, avrebbe cercato di mordere il braccio della guardia giurata per liberarsi e scappare.

L’addetto alla sicurezza e una dipendente del supermercato si sono messi all’inseguimento dei fuggitivi a piedi. Dopo alcune decine di metri, il 23enne si sarebbe fermato colpendo la guardia con un pugno al volto, provocandogli dolore e una perdita di sangue dal naso, prima di riuscire nuovamente a fuggire.

I Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno intercettato poco distante la dipendente del supermercato che stava ancora seguendo la ragazza italiana, poi bloccata. Poco dopo è stato rintracciato anche il 23enne marocchino che, al momento del controllo, si trovava con un cane al guinzaglio e appariva in forte stato di agitazione. I militari lo hanno quindi messo in sicurezza e accompagnato in caserma insieme alla giovane.

Le successive indagini, attraverso testimonianze, consultazione delle banche dati e la denuncia presentata dal direttore del supermercato, hanno permesso di identificare anche il 19enne marocchino che si era allontanato con la merce rubata.

Per i due uomini è così scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di rapina aggravata in concorso. La 18enne italiana, pur presente durante i fatti, è invece risultata estranea alla condotta criminale e non avrebbe avuto un ruolo attivo nell’episodio.

Come previsto dalla legge, la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.