Michele Dalla Negra entra nella Lega: il Carroccio ritrova il suo baricentro a Vicenza

Dopo l’addio di Maltauro passato a Forza Italia, l’entrata dell’esponente di lungo corso nella Lega ridisegna gli equilibri del centrodestra cittadino. “Torno alla vita di partito con convinzione: è il momento di ricompattare la coalizione”.

Il mosaico politico del Consiglio comunale di Vicenza cambia volto. Con una conferenza stampa ufficiale tenutasi questa mattina presso il bar Viniza, come annunciato dall’invito del Segretario provinciale Denis Frison la Lega ufficializza l’ingresso tra le proprie fila di Michele Dalla Negra.

Si tratta di un’operazione politica di peso che mira a colmare il vuoto di rappresentanza lasciato dalla recente uscita di Jacopo Maltauro verso Forza Italia. Dalla Negra, figura di esperienza storica nel centrodestra berico, assume così il ruolo di punto di riferimento del partito di Salvini in città, affiancato dai vertici regionali e provinciali.

La scelta: “Una logica conclusione”

Il passaggio non è frutto di una decisione improvvisa. “È un ragionamento iniziato un paio di anni fa con Alberto Stefani,” ha spiegato Dalla Negra. “L’adesione alla Lega è la logica conclusione di un percorso costruttivo. In un periodo come il nostro è fondamentale crescere con le persone, e gli incontri con Stefani sono stati decisivi”.

Con questo ingresso, la Lega torna a occupare il suo posto naturale tra i banchi dell’opposizione. “In Consiglio si riforma la formazione ‘tipo’ del centrodestra,” ha sottolineato il consigliere. “La mancanza della Lega era una diminutio per l’intera coalizione. Fra due anni ci saranno le amministrative e il mio augurio è che il centrodestra possa ricompattarsi partendo da basi solide”.

Dalla Negra ha rivendicato con forza le motivazioni ideologiche del suo ingresso nel Carroccio, citando l’autonomia, l’euroscetticismo e il controllo dell’immigrazione come temi cardine della sua visione politica. Ma c’è anche una componente umana: “Da uomo di partito, mi mancava la vita di partito. Faccio politica perché mi diverte, mi piace e faccio le cose con convinzione. Ho sempre vissuto l’impegno pubblico per passione e non per professione: nulla ho ricevuto in passato e nulla riceverò, se non la soddisfazione di mettere la mia esperienza a disposizione della città”.

Il saluto di “Impegno per Vicenza”

L’associazione civica Impegno per Vicenza, che ha ospitato Dalla Negra fino a oggi, ha risposto con una nota ufficiale firmata dalla Presidente Elena Vencato e dal Direttivo. L’associazione prende atto della scelta senza polemiche, definendola “il segno di un percorso umano e amministrativo cresciuto all’interno della nostra realtà”.

“Impegno per Vicenza continuerà con determinazione il proprio lavoro, mantenendo autonomia e coerenza,” conclude il comunicato. “Senza entrare in dinamiche partitiche, proseguiremo ascoltando i cittadini e avanzando proposte per il futuro di Vicenza. A Michele Dalla Negra va il nostro augurio di buon lavoro”.