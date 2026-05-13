Bassanese – Deteneva armi senza: denunciato 32enne ed ex guardia giurata, sequestrate due pistole Beretta

Controlli sulle armi detenute sul territorio e verifica dei requisiti amministrativi alla base dell’intervento dei Carabinieri della Stazione di Romano d’Ezzelino, che nei giorni scorsi hanno denunciato un 32enne cassolese, ex guardia particolare giurata, per detenzione abusiva di armi e omessa ripetizione della denuncia di detenzione.

L’attività rientra nei consueti accertamenti disposti nei confronti dei possessori di armi. L’uomo, pur avendo recentemente trasferito il proprio domicilio all’interno dello stesso comune di Cassola (VI), era tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla detenzione delle armi, obbligo che secondo quanto ricostruito non sarebbe stato adempiuto.

Sulla base dei poteri ispettivi previsti dall’articolo 38 del T.U.L.P.S., i militari hanno effettuato un controllo presso il nuovo domicilio dell’uomo, riscontrando la presenza di due pistole marca “Beretta”: una calibro 9×21 con 50 cartucce e una calibro 7×65.

Nel corso delle verifiche, il 32enne non avrebbe esibito alcun titolo autorizzativo valido per il trasferimento delle armi dalla precedente abitazione al nuovo indirizzo. Avrebbe inoltre ammesso di non aver comunicato il cambio di domicilio alle autorità competenti e di non aver presentato la documentazione necessaria per il mantenimento della detenzione delle armi, nonostante fosse titolare di porto d’armi ormai scaduto, rilasciato quando svolgeva l’attività di guardia particolare giurata.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza. Le due pistole e le munizioni rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale.

Come precisato nel comunicato, il provvedimento è stato adottato d’iniziativa dal Comando procedente e, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva di condanna.