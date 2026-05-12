La 1000 Miglia torna a Vicenza: sfilata di auto storiche tra corso Palladio e piazza dei Signori

La “corsa più bella del mondo” torna nel cuore di Vicenza. Lunedì 9 giugno la quarantquattresima rievocazione storica della 1000 Miglia attraverserà la città berica con oltre 400 vetture storiche in gara e le 120 Ferrari del Ferrari Tribute, trasformando il centro storico in un autentico museo viaggiante a cielo aperto.

L’evento, inserito nel tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia che anticipa il centenario della competizione nato nel 1927, porterà a Vicenza alcuni dei modelli automobilistici più iconici e prestigiosi del mondo, insieme a piloti, imprenditori, giornalisti internazionali e appassionati provenienti da numerosi Paesi.

L’annuncio ufficiale è stato dato a Palazzo Trissino dall’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio insieme ad Aldo Bonomi, Beatrice Saottini, Luigi Battistolli, Mauro Peruzzi e Marco Peruzzi.

«Accogliere la 1000 Miglia nel cuore di Vicenza significa riportare in città una manifestazione che unisce storia, sport, eleganza e promozione del territorio», ha dichiarato Leone Zilio, sottolineando come il passaggio delle vetture storiche lungo corso Palladio e la sosta in piazza dei Signori offriranno uno spettacolo unico in una cornice artistica di straordinario valore.

Anche Aldo Bonomi ha evidenziato il legame tra la città e la Freccia Rossa: «Vicenza saprà accogliere la corsa con il calore tipico della sua comunità. Come Automobile Club Brescia sentiamo la responsabilità di custodire questa eredità storica».

Per Beatrice Saottini, il passaggio in piazza dei Signori rappresenterà “l’unione perfetta tra design automobilistico e grande architettura italiana”, con le vetture storiche incorniciate davanti alla Basilica Palladiana.

Tra le 430 vetture ammesse alla gara figurano autentici gioielli della storia dell’automobilismo: ventiquattro Alfa Romeo sportive anteguerra, comprese le leggendarie 6C 1500, 1750 SS e GS, oltre alla rarissima 8C 2600 Spider Zagato “SF” della Ferrari. Presenti anche Ferrari storiche vincitrici della Freccia Rossa come le 166 MM, 250 MM e 340 America, insieme a Jaguar C-Type, Maserati A6 GCS e modelli iconici come la Fiat 8V berlinetta Zagato.

La tappa vicentina è stata voluta da Automobile Club Vicenza e organizzata dalla Scuderia Palladio, la più antica scuderia automobilistica italiana ancora in attività.

Il convoglio arriverà a Vicenza nel tardo pomeriggio del 9 giugno entrando da viale Verona. Le vetture attraverseranno viale Milano, viale Roma, piazza Castello e corso Palladio per poi raggiungere piazza dei Signori passando per contra’ Cavour e costeggiando Palazzo Trissino.

Davanti alla Basilica Palladiana le auto storiche effettueranno una sosta di circa venti minuti prima di ripartire verso piazza Matteotti, ponte degli Angeli e quindi in direzione Padova.

Secondo il programma, i primi mezzi dell’organizzazione arriveranno dalle 16.30, le vetture del Ferrari Tribute dalle 17.30 e infine dalle 18.30 le auto storiche della corsa.

L’evento porterà in città anche una forte visibilità internazionale grazie alla presenza di circa cento giornalisti accreditati provenienti dalle principali testate mondiali.

La 1000 Miglia 2026 prenderà il via da Brescia il 9 giugno per concludersi il 13 giugno dopo cinque giorni di gara, 140 prove cronometrate e il passaggio attraverso alcune delle località più suggestive d’Italia, tra cui Roma, Siena, Assisi, Rimini e Mantova.

Confermata anche la diciassettesima edizione del Ferrari Tribute 1000 Miglia, che accompagnerà la corsa con modelli Ferrari costruiti dal 1958 a oggi.