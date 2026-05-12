Polizia Locale Alto Vicentino, via al potenziamento degli organici: previsti nuovi agenti già da giugno

Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino avvia il rafforzamento del proprio organico con nuove assunzioni destinate a potenziare i servizi di controllo e presidio del territorio. È infatti in corso una selezione pubblica finalizzata all’assunzione di tre agenti di Polizia Locale con contratto a tempo pieno e determinato.

L’iniziativa si aggiunge alla procedura di mobilità già avviata nelle scorse settimane e rivolta a personale già in servizio nella pubblica amministrazione. Il bando ha raccolto tredici candidature, che saranno ora valutate dagli uffici del Consorzio con sede in via Pasini a Schio.

L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare all’inserimento di quattro nuovi operatori già a partire dal mese di giugno, garantendo al tempo stesso il turnover di un organico che negli ultimi anni ha risentito delle limitazioni normative legate al contenimento della spesa pubblica.

Il potenziamento punta a rafforzare i servizi esterni e a fornire una risposta concreta alle esigenze del territorio in materia di sicurezza urbana, decoro, presidio del territorio e contrasto ai fenomeni di illegalità, oltre ad assicurare continuità ai servizi istituzionali svolti quotidianamente dagli agenti.

Per partecipare alla selezione pubblica i candidati dovranno essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali: cittadinanza italiana, patente di guida di categoria B in corso di validità, idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni operative e pieno godimento dei diritti civili e politici, senza condanne o procedimenti incompatibili con l’impiego nella pubblica amministrazione.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale “InPA” entro le ore 23.59 del 25 maggio 2026. Tutti i dettagli relativi al bando, alle modalità di partecipazione e alle prove d’esame sono disponibili sul sito del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino e sul portale nazionale dedicato al reclutamento nella pubblica amministrazione.