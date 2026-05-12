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12 Maggio 2026 - 16.35

Aspettando… La Cornedese 2026: torna il fascino del ciclismo d’epoca a Cornedo Vicentino

P.U.
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Tutto è pronto per l’edizione 2026 de La Cornedese, l’atteso appuntamento dedicato agli appassionati di ciclismo storico e al territorio. Un fine settimana che unisce sport, memoria e cultura ciclistica, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio nel cuore di Cornedo Vicentino.

L’evento rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo sulle due ruote, tra biciclette d’epoca, percorsi panoramici e protagonisti che hanno scritto la storia del ciclismo italiano. L’atmosfera sarà quella della tradizione, con maglie di lana, telai in acciaio e il fascino senza tempo delle ciclostoriche.

Sabato 16 maggio: inaugurazione e mostra storica

La manifestazione si aprirà ufficialmente sabato presso l’atrio del Comune di Cornedo Vicentino con l’inaugurazione della Mostra del Museo della Bicicletta.

A partire dalle ore 15.00, i visitatori potranno ammirare una selezione di biciclette storiche e pezzi rari che raccontano l’evoluzione tecnica e culturale del mezzo a due ruote. L’esposizione resterà aperta fino alle 19.00 e sarà visitabile anche nella giornata di domenica dalle 8.00 alle 19.00.

Domenica 17 maggio: la Ciclostorica e l’ospite d’onore

La domenica sarà invece dedicata all’azione e alla pedalata con la Ciclostorica de La Cornedese.

Dalle 7.30 alle 8.30 saranno aperti il ritiro pacchi gara e le ultime iscrizioni, mentre alle 9.00 prenderà ufficialmente il via la corsa. Il percorso, lungo circa 50 km con 530 metri di dislivello, attraverserà le bellezze del territorio e le sue ville storiche.

Saranno ammesse esclusivamente biciclette costruite fino al 1987, a conferma del carattere rigorosamente storico della manifestazione.

Il momento più atteso arriverà nel pomeriggio: alle 14.00 sarà ospite d’onore il campione Giovanni Battaglin, leggenda del ciclismo italiano.

Un evento tra sport e tradizione

La partecipazione richiede certificato medico non agonistico. La quota di iscrizione è di 30 euro entro l’11 maggio 2026 oppure 40 euro la mattina dell’evento, con iscrizioni disponibili anche online tramite la piattaforma Endu cercando “La Cornedese”.

Organizzata da Team Sei.Nove e Gruppo Ciclistico Cornedo, con la collaborazione del Comune di Cornedo Vicentino, Confcommercio Vicenza e il Museo della Bicicletta, La Cornedese si conferma un appuntamento imperdibile per chi vuole rivivere l’età dell’oro del ciclismo in uno dei contesti più suggestivi della provincia di Vicenza.

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