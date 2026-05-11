Vicentino – “Tuo figlio è nei guai”: madre raggirata per anni da 24enne di Montegalda, che con i soldi compra Mercedes da 90 mila euro

Per anni avrebbe vissuto nel terrore di presunti problemi giudiziari del figlio, convinta di dover pagare per “salvarlo”. Una manipolazione psicologica continua, fatta di pressioni, ricatti emotivi e richieste di denaro, che avrebbe portato una donna di 59 anni di Longare a consegnare oltre 132 mila euro a un giovane vicentino oggi denunciato dai carabinieri per truffa aggravata.

L’indagine, condotta dai militari della stazione di Longare, ha permesso di ricostruire un presunto sistema di raggiro iniziato nel 2022. Secondo quanto emerso, un 24enne italiano residente a Montegalda, disoccupato, avrebbe fatto credere alla vittima che il figlio ventenne fosse coinvolto in inesistenti vicende giudiziarie.

Facendo leva sulla paura e sulla fragilità emotiva della donna, il giovane avrebbe messo in atto una forma di manipolazione psicologica definita dagli investigatori come un vero e proprio “gaslighting”, spingendo la vittima a dubitare della realtà e a sentirsi costantemente sotto pressione. Frasi come “se vuoi salvare te e tuo figlio devi fare come ti dico io” sarebbero state utilizzate per convincerla a effettuare continui bonifici e versamenti destinati, secondo il truffatore, a coprire spese legali e pratiche urgenti.

Le verifiche dei carabinieri sui movimenti bancari hanno consentito di documentare i trasferimenti di denaro e di accertare che il 24enne, pur non avendo redditi leciti, avrebbe utilizzato parte dei soldi ottenuti per acquistare una Mercedes-Benz GLC 300D Coupé dal valore di circa 90 mila euro in una concessionaria.

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria di Vicenza ha disposto il sequestro preventivo del Suv e il blocco dei conti correnti riconducibili all’indagato. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno così interrotto il presunto raggiro.

L’episodio, sottolineano gli investigatori, evidenzia come le truffe moderne facciano sempre più leva sulla manipolazione psicologica delle vittime, inducendole all’isolamento e alla paura. Per questo le forze dell’ordine invitano i cittadini a diffidare da chi esercita pressioni emotive o chiede denaro facendo riferimento a presunte indagini, problemi giudiziari o operazioni riservate, raccomandando di contattare immediatamente il 112 per verificare qualsiasi situazione sospetta.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.