DA ALTAVILLA A SAN PIETRO: LA SCUOLA FUSARI DA PAPA LEONE XIV PER IL CENTENARIO

Una giornata destinata a rimanere nel cuore di tutti i partecipanti quella vissuta in piazza San Pietro dalla delegazione della Fondazione Scuola Materna Fusari di Altavilla Vicentina, arrivata in Vaticano per celebrare i cento anni della storica scuola dell’infanzia. Guidati dal presidente Mirko Vigolo, famiglie, volontari e dipendenti hanno preso parte all’udienza con Papa Leone XIV in un clima di grande emozione e condivisione. Durante l’incontro sono stati consegnati al Santo Padre anche i disegni realizzati dai bambini sul tema della pace nel mondo, simbolo di un’esperienza che ha unito spiritualità, comunità e festa nel segno di una lunga storia di servizio al territorio.