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11 Maggio 2026 - 10.15

DA ALTAVILLA A SAN PIETRO: LA SCUOLA FUSARI DA PAPA LEONE XIV PER IL CENTENARIO

Elisa Santucci
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Una giornata destinata a rimanere nel cuore di tutti i partecipanti quella vissuta in piazza San Pietro dalla delegazione della Fondazione Scuola Materna Fusari di Altavilla Vicentina, arrivata in Vaticano per celebrare i cento anni della storica scuola dell’infanzia. Guidati dal presidente Mirko Vigolo, famiglie, volontari e dipendenti hanno preso parte all’udienza con Papa Leone XIV in un clima di grande emozione e condivisione. Durante l’incontro sono stati consegnati al Santo Padre anche i disegni realizzati dai bambini sul tema della pace nel mondo, simbolo di un’esperienza che ha unito spiritualità, comunità e festa nel segno di una lunga storia di servizio al territorio.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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