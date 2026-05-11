Anziano vicentino disperso nella notte ad Arsiero: ritrovato vivo dopo ore di ricerche

Momenti di apprensione nella notte ad Arsiero per la scomparsa di un anziano di 80 anni residente a Torri di Quartesolo, ritrovato questa mattina dopo ore di ricerche da parte del Soccorso alpino, dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato attorno all’una e mezza della notte tra domenica e lunedì, quando il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato assieme ai Vigili del fuoco per il mancato rientro dell’uomo. L’anziano aveva lasciato la propria auto parcheggiata in località Castana per una passeggiata.

Secondo quanto ricostruito, verso le 17.30 aveva telefonato per comunicare che stava tornando verso la macchina, senza però fare più ritorno. Da quel momento il cellulare è risultato irraggiungibile.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte con perlustrazioni sul territorio, l’impiego dei droni e l’allertamento anche della Guardia di Finanza.

La svolta è arrivata questa mattina durante un sopralluogo in un borgo disabitato: una squadra di soccorritori ha incrociato l’anziano mentre stava facendo ritorno dopo aver trascorso la notte riparandosi tra le case della zona.

L’uomo è stato trovato in buone condizioni di salute, ma per precauzione è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti del caso.