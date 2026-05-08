Zaia incontra Marina Berlusconi: ufficialmente non è politica, ma sta nascendo un Terzo Polo?

di Umberto Baldo

La politica italiana ha una caratteristica quasi commovente nella sua ripetitività: gli incontri “privati” diventano sempre pubblici, quelli “cordiali” quasi sempre nascondono qualcosa, e quelli che “non avevano alcun significato politico” finiscono spesso per anticipare cambiamenti molto concreti.

Una specie di commedia nazionale permanente, dove tutti negano fino al giorno prima dell’annuncio ufficiale.

L’incontro fra Luca Zaia e Marina Berlusconi, rivelato dall’ANSA, e poi arricchito da una pioggia di retroscena e indiscrezioni, appartiene perfettamente a questa tradizione italiana.

Pranzo riservato. Clima cordialissimo.

Ufficialmente si parla di editoria, libri, podcast, progetti culturali.

Però, casualmente, si affrontano anche temi politici, attualità nazionale, scenari futuri del centrodestra e nuovi equilibri moderati.

Naturalmente Matteo Salvini dichiara di non sapere nulla.

Ed è proprio questo il dettaglio più interessante.

Perché in politica non conta soltanto ciò che viene detto.

Conta soprattutto chi viene tenuto fuori dalla stanza.

Sia chiaro: siamo ancora nel campo della fantapolitica.

E sarebbe poco serio trasformare un pranzo milanese in un cambio di casacca già scritto.

Però esiste un dato che nessuno può ignorare: Luca Zaia oggi è politicamente molto più grande della Lega salviniana in Veneto, e forse anche oltre il Veneto.

Il problema è che Zaia rappresenta un centrodestra amministrativo, pragmatico, moderato, rassicurante.

Mentre Salvini, negli ultimi anni, ha scelto spesso una linea più identitaria, muscolare, talvolta perfino caricaturale.

Non è un caso che nel Carroccio convivano ormai due anime quasi incompatibili: quella del governo locale e quella della propaganda permanente.

Zaia appartiene alla prima categoria.

E Marina Berlusconi, da tempo, sembra voler costruire proprio uno spazio politico moderato, liberale, europeista nei toni e meno urlato nei metodi.

Che poi Marina Berlusconi voglia davvero “scendere in campo” resta tutto da dimostrare.

In Italia abbiamo visto nascere più “federatori moderati” che cantieri del Superbonus.

Molti annunci, poca sostanza, parecchi ego e una quantità industriale di retroscena attribuiti “a fonti vicine al dossier”. Formula ormai utilizzata anche per ordinare un cappuccino.

Però qualcosa si muove davvero.

Forza Italia, dopo la morte di Silvio Berlusconi, sta cercando disperatamente una nuova identità.

Antonio Tajani garantisce continuità e affidabilità istituzionale, ma non possiede il carisma elettorale del Cavaliere.

E allora il nome dei figli Berlusconi torna inevitabilmente a circolare nei corridoi del potere, soprattutto quello di Marina, percepita da una parte del mondo economico come figura autorevole e capace di parlare ai moderati orfani di rappresentanza.

Dentro questo quadro, Zaia diventa interessantissimo.

Ha consenso personale. Ha immagine amministrativa forte. È popolare anche fuori dal recinto leghista.

E soprattutto parla a quell’Italia produttiva del Nord che oggi si sente spesso politicamente senza casa: troppo moderata per il sovranismo duro, troppo pragmatica per i populismi da talk show.

Che possa davvero approdare in Forza Italia?

Ottenere un ministero strategico nel 2027?

Addirittura guidare gruppi parlamentari?

Oppure sta nascendo qualcosa di ancora più ambizioso?

Un nuovo terzo polo moderato, liberale, produttivista, con Marina Berlusconi grande ispiratrice e mallevadrice economica, e Luca Zaia leader politico capace di parlare al Nord e ai ceti produttivi?

Possibile.

Non probabile oggi, ma possibile domani.

La politica italiana è piena di cose considerate impossibili fino a cinque minuti prima che accadessero.

Chi avrebbe immaginato, anni fa, la Lega nazionale di Salvini?

O Giorgia Meloni a Palazzo Chigi mentre mezza Europa la considerava marginale?

O Mario Draghi trasformato in leader politico di emergenza nazionale?

La verità è che il centrodestra sta entrando lentamente nella sua fase post-berlusconiana definitiva.

E quando finiscono le grandi leadership personali, iniziano inevitabilmente le guerre di successione, le manovre silenziose, le ricomposizioni e gli incontri “puramente editoriali”.

Quelli che ufficialmente non significano nulla.

E che proprio per questo meritano attenzione.

Umberto Baldo