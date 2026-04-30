“Il Diavolo veste Prada 2”, esordio boom al box office italiano

Esordio boom nelle sale italiane per “Il Diavolo Veste Prada 2”, che nel primo giorno di programmazione ha totalizzato 2.707.615 euro al botteghino, con 341.356 presenze. A distanza siderale gli altri titoli. Al secondo posto negli incassi di ieri si è piazzato “Michael”con 582.408 euro e 82.032 presenze (portando a 8.741.317 euro gli incassi totali del biopic su Jacko, uscito il 22 aprile) e al terzo “Lee Cronin – La Mummia” con 22.987 euro e 3.476 presenze. Quarta posizione per “Super Mario Galaxy – Il film” con 20.472 euro e 3.194 presenze (e un incasso totale dall’uscita del primo aprile di 13.635.196 euro). ADNKRONOS