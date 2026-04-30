CINEMA - SERIE TV
30 Aprile 2026 - 9.15

“Il Diavolo veste Prada 2”, esordio boom al box office italiano

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Esordio boom nelle sale italiane per “Il Diavolo Veste Prada 2”, che nel primo giorno di programmazione ha totalizzato 2.707.615 euro al botteghino, con 341.356 presenze. A distanza siderale gli altri titoli. Al secondo posto negli incassi di ieri si è piazzato “Michael”con 582.408 euro e 82.032 presenze (portando a 8.741.317 euro gli incassi totali del biopic su Jacko, uscito il 22 aprile) e al terzo “Lee Cronin – La Mummia” con 22.987 euro e 3.476 presenze. Quarta posizione per “Super Mario Galaxy – Il film” con 20.472 euro e 3.194 presenze (e un incasso totale dall’uscita del primo aprile di 13.635.196 euro). ADNKRONOS

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

"Il Diavolo veste Prada 2", esordio boom al box office italiano | TViWeb "Il Diavolo veste Prada 2", esordio boom al box office italiano | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy