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30 Aprile 2026 - 9.32

Veneto – Anziano scomparso nel bosco: trovato morto

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I famigliari non l’avevano visto ritornare dopo la consueta passeggiata nei boschi e hanno dato l’allarme ed è poi stato trovato morto, a Montaner di Sarmede: è deceduto forse per un infarto l’84enne Salvatore Conigliaro. L’uomo era molto conosciuto poichè era stato per tanti anni primario presso il pronto soccorso dell’ospedale di Conegliano. La famiglia, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha lanciato l’allarme: quando medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti, non c’è stato nulla da fare.

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