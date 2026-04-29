Roberto Baggio sbarca su TikTok e diventa subito virale: esordio “col botto” (video)

Il campione vicentino Roberto Baggio conquista anche TikTok. L’ex fuoriclasse (o meglio, l’eterno fuoriclasse) della Nazionale ha aperto il suo profilo ufficiale, Roberto Baggio, e nel giro di poche ore è diventato virale, confermando quanto il suo carisma e il suo legame con i tifosi siano ancora fortissimi.

Nel video d’esordio, semplice ma perfettamente in linea con il suo stile, Baggio si presenta annunciando il suo arrivo sulla piattaforma. Poi bastano pochi gesti per accendere l’entusiasmo: qualche palleggio, un tiro deciso… e subito dopo il rumore di vetri infranti. A completare la scena, la voce di una bambina che grida “Papi”. Un ingresso ironico e sorprendente, insomma, “col botto” sotto tutti i punti di vista.

Il pubblico ha risposto in massa: migliaia i commenti, tutti o quasi carichi di affetto e nostalgia. C’è chi scherza chiedendogli il famoso “dossier da 900 pagine”, chi lo invita a tornare in campo con la Nazionale, e chi semplicemente lo ringrazia per le emozioni regalate in carriera.

Ancora una volta, Baggio dimostra che per lui non servono effetti speciali: basta la sua presenza per accendere l’entusiasmo di intere generazioni.