Al via i lavori di asfaltatura lungo la pista ciclopedonale di strada del Tormeno

Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura della ciclopedonale di strada del Tormeno.L’intervento riguarda la rimozione dell’attuale pavimentazione che, ormai usurata, creava eccessive vibrazioni alle biciclette in transito. Da lunedì della prossima settimana verrà steso il nuovo tappeto di usura. Trascorse alcune settimane sarà infine possibile ripristinare la segnaletica orizzontale. Durante lo svolgimento dei lavori, il transito di biciclette e pedoni sulla ciclopedonale è vietato. È invece consentito l’accesso ai passi carrai. Il traffico stradale è consentito ma con un senso unico alternato regolato da movieri. In base all’avanzamento del cantiere potrebbero non essere sempre fruibili le fermate del bus.