ATTUALITA'
29 Aprile 2026 - 16.49

Al via i lavori di asfaltatura lungo la pista ciclopedonale di strada del Tormeno

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI
Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura della ciclopedonale di strada del Tormeno.L’intervento riguarda la rimozione dell’attuale pavimentazione che, ormai usurata, creava eccessive vibrazioni alle biciclette in transito. Da lunedì della prossima settimana verrà steso il nuovo tappeto di usura. Trascorse alcune settimane sarà infine possibile ripristinare la segnaletica orizzontale. Durante lo svolgimento dei lavori, il transito di biciclette e pedoni sulla ciclopedonale è vietato. È invece consentito l’accesso ai passi carrai. Il traffico stradale è consentito ma con un senso unico alternato regolato da movieri. In base all’avanzamento del cantiere potrebbero non essere sempre fruibili le fermate del bus.

             
Email inviata a redazione@tviweb.itDisiscriviti

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Al via i lavori di asfaltatura lungo la pista ciclopedonale di strada del Tormeno | TViWeb Al via i lavori di asfaltatura lungo la pista ciclopedonale di strada del Tormeno | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy