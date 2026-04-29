Sms truffa: ancora segnalazioni nell’Alto Vicentino

A fronte delle ulteriori segnalazioni ricevute, l’ULSS 7 Pedemontana rinnova l’appello ai cittadini di fare attenzione alla ricezione di SMS fraudolenti che invitano a richiamare l’Azienda socio-sanitaria per “importanti comunicazioni” relative ad una prenotazione, ad una vaccinazione o ancora per altre necessità legate ai servizi sanitari pubblici.

Secondo un modello di truffa ormai ben conosciuto, il testo è verosimile e sufficientemente generico da trarre in inganno chi ha effettivamente una prenotazione in corso o un appuntamento per una vaccinazione di qualche tipo, o ancora altre pratiche in gestione.

Il numero da chiamare, però, è in realtà a pagamento – spesso inizia con il prefisso 89* – e naturalmente la comunicazione non è partita in alcun modo dall’ULSS: il numero da chiamare ha l’unico scopo di erodere il credito telefonico dell’utente, con costi anche molto elevati per pochi secondi di chiamata.

L’ULSS 7 Pedemontana ricorda che in nessun caso l’Azienda socio-sanitaria utilizza numeri a pagamento che iniziano per 89* o con altri previssi e invita i cittadini che dovessero ricevere simili comunicazioni a inviare uno screenshot dell’sms all’indirizzo mail info.sicurezza@aulss7.veneto.it al fine di monitorare il fenomeno e segnalare questi tentativi di truffa alle autorità competenti.