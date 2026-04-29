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29 Aprile 2026 - 10.15

Abano Terme: incendio devasta un ex vivaio, coinvolto un capannone di 1.200 metri quadrati

REDAZIONE
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ABANO TERME (PD) – Intervento dei Vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte in via Monte Santo, ad Abano Terme, per un incendio divampato all’interno di un ex vivaio.

Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 1.200 metri quadrati, richiedendo un massiccio dispiegamento di mezzi e personale. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Abano Terme con autopompa e autobotte, supportate da due squadre provenienti dalla sede centrale di Padova e dai volontari di Borgoricco.

A coordinare le operazioni il funzionario di guardia del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, impegnato nella gestione delle fasi di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi regionale dei Vigili del fuoco, che dovrà accertare l’origine del rogo.

Presenti sul posto anche i Carabinieri, intervenuti per gli accertamenti di competenza.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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