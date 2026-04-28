Veneto – Rapina con coltello fuori dall’istituto enologico. Tre minorenni denunciati

Tre minorenni, tra i 16 e i 17 anni, sono stati denunciati per rapina aggravata e minacce nell’ambito di un’indagine della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, condotta dalla Polizia di Stato di Conegliano.

I fatti risalgono alla mattina di sabato 28 marzo, nei pressi dell’istituto enologico Cerletti. Due studenti 16enni, diretti a scuola, sono stati avvicinati dal gruppo di coetanei. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei tre avrebbe estratto un coltello per intimidirli. Sotto minaccia, una delle vittime è stata costretta a consegnare 40 euro in contanti, mentre l’amico sarebbe stato schiaffeggiato e obbligato a inginocchiarsi a terra.

Il gruppo avrebbe poi rivolto ulteriori intimidazioni, avvertendo i due ragazzi di non denunciare l’accaduto. Nonostante le minacce, le vittime si sono rivolte alla polizia, consentendo l’avvio delle indagini. Le testimonianze e le immagini di videosorveglianza hanno permesso di identificare i responsabili, tutti incensurati e residenti nell’hinterland di Conegliano.