Veneto – Continua a perseguitare l’ex compagna: 48enne arrestato dai Carabinieri

È stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Burano un uomo di 48 anni, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio nei confronti della moglie.

Il provvedimento è arrivato al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla donna lo scorso dicembre. In seguito a quella segnalazione, l’uomo era già stato allontanato dall’abitazione familiare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i rapporti tra i due coniugi si erano progressivamente deteriorati nell’ultimo anno, con frequenti litigi anche in presenza dei due figli minori. A maggio la donna era stata costretta a lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso un familiare.

Nonostante le misure adottate, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata a partire da settembre, quando il 48enne avrebbe iniziato a mettere in atto una serie di comportamenti vessatori: aggressioni verbali e psicologiche, messaggi e telefonate insistenti, pedinamenti e minacce di morte rivolte alla donna e al suo nuovo compagno.

L’uomo, nonostante il divieto di avvicinamento, si sarebbe inoltre presentato in più occasioni nei pressi dell’abitazione della ex compagna, fino all’episodio di ieri sera, quando la donna ha richiesto l’intervento dei militari.

A seguito dell’intervento, i Carabinieri hanno richiesto e ottenuto dall’Autorità giudiziaria un provvedimento restrittivo. Il 48enne è stato quindi trasferito alla Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore.