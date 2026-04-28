Vicenza, in lutto i Vigili del Fuoco: è scomparso l’ingegnere Giovanni Vassallo

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza ha annunciato con profondo cordoglio la scomparsa del Direttore Vice Dirigente in quiescenza Ing. Giovanni Vassallo, figura storica del Corpo Nazionale.

Vassallo aveva iniziato il servizio nel 1990 come Ispettore del Ruolo Tecnico Antincendi, dopo il corso di formazione iniziale, venendo assegnato proprio al Comando di Vicenza, dove ha svolto l’intera carriera.

Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, tra cui Vice Comandante Vicario, Responsabile del Settore Risorse Umane, Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria. È stato inoltre componente supplente del Comitato Tecnico Regionale per il Veneto e il Trentino-Alto Adige, oltre che consulente della Prefettura di Vicenza per le attività a rischio di incidente rilevante.

La sua carriera è stata segnata anche da un’intensa attività sul campo: ha partecipato a numerose emergenze e calamità nazionali, tra cui gli interventi in Umbria, Marche, Sarno, Brescia e Abruzzo. Per il suo impegno ha ricevuto diversi riconoscimenti ufficiali, tra cui il diploma di benemerenza con medaglia conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività svolte durante l’emergenza sismica del 1997 in Umbria e Marche, oltre ad altri attestati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il Comando ricorda anche le sue qualità umane e professionali, sottolineando come Vassallo sia stato per anni un punto di riferimento non solo per il personale interno, ma anche per enti, amministrazioni e professionisti del territorio.

Le esequie si terranno giovedì 30 aprile 2026 alle ore 15:00 presso la Parrocchia della Sacra Famiglia e San Lazzaro.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza ha espresso vicinanza alla famiglia, partecipando al lutto e formulando le più sentite condoglianze.