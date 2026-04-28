Turismo in Veneto, il libro che racconta passato e futuro: presentazione a Vicenza il 30 aprile

Appuntamento con la storia e l’evoluzione del turismo giovedì 30 aprile alle 17 a Vicenza, dove sarà presentato il volume “Storia del turismo nel Veneto contemporaneo”. L’evento si terrà nella sede delle Gallerie d’Italia – Vicenza, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il libro, pubblicato da Franco Angeli per la collana Storia delle Venezie della Fondazione di Storia di Vicenza, è stato realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Elena Milan, vicedirettrice delle Gallerie d’Italia, dell’assessore alla cultura Ilaria Fantin, del presidente del comitato scientifico Egidio Ivetic e di Franco Iseppi, già presidente del Touring Club Italiano. A seguire, i curatori Filiberto Agostini, Mara Manente e Sabrina Meneghello illustreranno i contenuti del volume, con la moderazione della giornalista Nicoletta Martelletto. Il lavoro raccoglie contributi di 24 autori.

Il volume analizza il turismo nel Veneto da una prospettiva storica e contemporanea, mettendo in luce come il viaggio, un tempo riservato alle élite del “Gran Tour”, sia diventato un fenomeno di massa grazie allo sviluppo dei trasporti. Una trasformazione che ha portato a una vera e propria democratizzazione dell’esperienza turistica.

Vicenza e il Veneto, da sempre mete di viaggiatori, studiosi e pellegrini, hanno saputo mantenere nel tempo una forte tradizione di accoglienza. Oggi la regione si conferma tra le principali destinazioni turistiche in Italia per numero di presenze.

Il libro non si limita alla ricostruzione storica, ma approfondisce anche gli aspetti economici e gestionali del settore: dalle tipologie di viaggiatori alle loro provenienze, dalla durata dei soggiorni alla spesa. Include inoltre un ricco apparato fotografico e una sintesi del Piano strategico del turismo Veneto 2025-2027.

Dalle città d’arte al turismo ambientale, dall’enogastronomia allo sport, passando per il turismo lento, il settore in Veneto continua a evolversi, dimostrando una costante capacità di adattamento e innovazione di fronte alle nuove sfide.