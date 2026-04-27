Putin perde potere in Africa: il Mali precipita nel caos

Gli attacchi dei militanti in Mali mettono a nudo i limiti del potere di Putin in Africa. Il sostegno russo alla giunta al potere non ha impedito ai combattenti ribelli di infliggere colpi significativi negli ultimi giorni.

Il Mali è precipitato in una nuova fase di instabilità dopo una serie di offensive coordinate condotte da gruppi jihadisti e forze separatiste, che hanno colpito duramente le autorità militari sostenute dalla Russia. Gli scontri, intensificatisi nel fine settimana e proseguiti nei giorni successivi, hanno mostrato quanto fragile sia il controllo della giunta maliana nonostante il sostegno militare di Mosca.

Uno degli episodi più significativi è stato il ritiro delle forze russe da Kidal, città strategica nel nord del Paese, riconquistata appena nel 2023 dalle forze governative con il supporto dei mercenari allora legati al gruppo Wagner. La perdita della città rappresenta un duro colpo simbolico e operativo per la presenza russa nella regione.

La crisi ha colpito anche i vertici del potere maliano: il ministro della Difesa Sadio Camara, figura chiave dell’alleanza con Mosca, è morto in seguito a un attentato contro la sua residenza, segnando un ulteriore indebolimento della leadership militare al potere.

Negli ultimi anni la Russia ha ampliato la propria influenza nel Sahel, sostituendo progressivamente la presenza occidentale in Paesi come Mali, Niger e Burkina Faso. Attraverso il dispiegamento di forze paramilitari prima e di strutture militari ufficiali poi, Mosca ha promesso sostegno contro le insurrezioni in cambio di influenza politica e accesso a risorse strategiche.

Tuttavia, la trasformazione del sistema russo sul terreno, con la sostituzione del gruppo Wagner con una nuova struttura sotto il controllo diretto del Ministero della Difesa, sembra aver ridotto l’efficacia operativa delle forze impegnate nella regione. Diversi osservatori segnalano problemi di coordinamento, morale e addestramento rispetto al passato.

Le recenti offensive ribelli hanno inoltre evidenziato perdite significative tra le forze filo-governative e russe, inclusa la distruzione di mezzi militari e l’abbattimento di un elicottero nei pressi di Gao, secondo fonti locali e canali militari.

Nonostante il sostegno di Mosca abbia finora contribuito a evitare il collasso completo della giunta maliana, gli ultimi sviluppi mettono in discussione la capacità della Russia di garantire stabilità in un’area sempre più instabile.

Gli analisti sottolineano che la situazione attuale rappresenta una sfida diretta alla narrativa di Mosca come garante di sicurezza nel continente africano. La perdita di territorio e la crescente pressione dei gruppi armati indicano che l’influenza russa, almeno in Mali, sta attraversando una fase di evidente difficoltà.