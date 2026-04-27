Veneto – Malori in fabbrica: decine di operai colpiti, scattano i controlli

Allarme sanitario nello stabilimento Clivet di Feltre, dove negli ultimi giorni circa 50-60 dipendenti hanno accusato sintomi riconducibili a una possibile intossicazione alimentare.

Nausea, crampi addominali, stanchezza: disturbi simili che hanno colpito numerosi lavoratori, alcuni dei quali si sono rivolti anche al pronto soccorso. Non si tratta quindi di casi isolati, ma di un episodio diffuso che ha spinto l’azienda ad attivare subito verifiche interne.

I controlli si sono concentrati in particolare su acqua e alimenti, possibili veicoli di infezioni intestinali. Sono state eseguite analisi sull’acqua utilizzata nello stabilimento e sulla macchinetta del caffè, entrambe risultate regolari. Sotto osservazione anche il servizio mensa, come da protocollo.

Secondo i sindacati, la situazione sarebbe già in miglioramento e i casi, nella maggior parte, si sono rivelati lievi. L’azienda ha rassicurato sulla sicurezza degli ambienti e sta collaborando per individuare con precisione l’origine del problema.

Episodi simili non sono rari: un caso analogo si era verificato un anno fa in un’altra fabbrica della zona, rientrato in pochi giorni. Anche questa volta, l’obiettivo è chiarire rapidamente le cause e garantire la piena sicurezza dei lavoratori.