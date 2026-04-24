Vicentino, cane aggredisce il vicino e lo ferisce al volto e a un arto

Questa mattina a Caltrano, un uomo di 77 anni è stato aggredito da un cane di grossa taglia di proprietà di un vicino di casa.

Secondo le prime ricostruzioni, l’animale non aveva mai mostrato in passato segni di aggressività nei confronti della vittima né di altre persone del vicinato.

L’uomo ha riportato ferite al volto, in particolare una duplice lesione al labbro inferiore, oltre a una ferita a un arto superiore. È stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari, mentre è in corso l’intervento degli otorinolaringoiatri per la sutura delle lesioni facciali.

Le condizioni del ferito sono al momento sotto osservazione. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.