Vicenza, lotta allo spaccio: 390 dosi sequestrate, 65 operazioni e oltre 2mila controlli contro il degrado nei primi mesi del 2026

Numeri importanti nella lotta allo spaccio e al degrado urbano a Vicenza: nei primi quattro mesi del 2026 la polizia locale ha sequestrato 390 dosi di droga, effettuato 65 operazioni antidroga, con 303 soggetti identificati dal Nos e oltre 2.000 controlli sul territorio da parte della squadra antidegrado.

I dati sono stati presentati questa mattina al comando di strada Soccorsetto, alla presenza del sindaco Giacomo Possamai, del comandante Massimo Parolin, del commissario Guido Guglielmi e del commissario Alessandro De Franciscis.

«La polizia locale di Vicenza è costantemente sul territorio – ha dichiarato il sindaco Possamai – e grazie a questo lavoro controlla le aree più critiche della città. L’impegno del Nos e della squadra antidegrado ha permesso anche l’arresto di uno spacciatore. Sul fronte dei bivacchi l’attenzione è massima: siamo passati da 45-50 presenze a poco più di 10, grazie a un lavoro congiunto con Questura e servizi sociali».

Attività antidroga: denunce, arresti e sequestri

L’attività del Nos (Nucleo operativo speciale) si è concentrata sul contrasto allo spaccio su strada, con operazioni svolte sia in autonomia sia in coordinamento con le altre forze di polizia.

Nel dettaglio:

13 denunce per spaccio

42 segnalazioni per uso personale

16 perquisizioni

2 arresti in flagranza

303 persone identificate

3 soggetti deferiti per altri reati

10 stranieri fotosegnalati tramite sistema Aifs

Complessivamente sono stati sequestrati 2.290 euro in contanti e 390 dosi di sostanze stupefacenti.

Antidegrado: oltre 2.000 controlli

Parallelamente, la squadra antidegrado ha effettuato 2077 controlli mirati nelle aree più sensibili della città, identificando oltre 350 persone.

L’obiettivo è contrastare fenomeni di degrado urbano, spesso collegati all’uso di droga e a episodi di microcriminalità come furti, danneggiamenti e comportamenti molesti, migliorando così la sicurezza reale e percepita dai cittadini.

Le operazioni a Campo Marzo e Quadrilatero

Tra gli interventi più recenti, quelli condotti a inizio aprile nelle zone del Quadrilatero e di Campo Marzo.

Un pusher di 40 anni è stato sorpreso mentre vendeva due dosi di cocaina a una donna di 30 anni. Fermato, è stato trovato con altra droga e 200 euro: materiale sequestrato e denuncia per spaccio. La donna è stata segnalata alla Prefettura.

Sempre a Campo Marzo, gli agenti hanno trovato sotto un cespuglio diverse dosi di marijuana, sequestrate contro ignoti, mentre proseguono le verifiche sulle telecamere.

In un altro episodio, un 46enne ha consegnato spontaneamente marijuana appena acquistata da un pusher di 32 anni, poi fermato e denunciato.

Arresto dopo perquisizione in casa

Nei giorni scorsi, un’operazione partita da uno scambio sospetto in via Gorizia ha portato all’arresto di un pusher 40enne.

L’uomo è stato trovato con marijuana e 160 euro, ma la svolta è arrivata con la perquisizione della sua abitazione nel quartiere Santa Bertilla: qui gli agenti hanno scoperto 34 dosi di cocaina e 24 di eroina, nascoste tra i materassi, insieme a 1100 euro in contanti.

Il pusher, privo di un lavoro regolare, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati. Anche in questo caso, l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Le operazioni sono state svolte dagli agenti della polizia locale di Vicenza, affiancati dal Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia locale di Monza, in occasione di un’attività di addestramento congiunto sul territorio.