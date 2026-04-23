Veneto – Schianto nella notte sulla SR308: muore 50enne, traffico in tilt per ore

Tragedia nella notte di giovedì 23 aprile a Cadoneghe, lungo la SR 308 Nuova Statale del Santo, dove un violento incidente tra un’auto e un mezzo pesante è costato la vita a un uomo.

L’allarme è scattato intorno alle 00:30 al chilometro 4+400. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, una Volkswagen Polo condotta da Marco Grassetto, 50enne residente a Padova, avrebbe perso il controllo invadendo la corsia opposta mentre procedeva in direzione Padova, finendo per scontrarsi frontalmente con un autoarticolato che viaggiava verso Castelfranco.

L’impatto è stato devastante: l’auto è rimasta schiacciata sotto il mezzo pesante e il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco della centrale di Padova sono intervenuti con più squadre per estrarre il 50enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il medico del SUEM 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Alla guida del camion un uomo di 55 anni residente a Cadoneghe, rimasto illeso ma a lungo ascoltato dai militari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Padova e il personale di Veneto Strade per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore in entrambe le direzioni, con deviazioni lungo arterie secondarie.

I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro, così come la salma della vittima, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La rimozione del corpo è stata autorizzata dal pubblico ministero di turno.

Tra le possibili cause al vaglio degli investigatori figurano un colpo di sonno, un malore improvviso o una manovra azzardata.