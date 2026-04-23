CRONACAVENETO
23 Aprile 2026 - 9.30

Veneto – Auto esce di strada nella notte: grave un ventenne

REDAZIONE
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Intervento dei soccorsi nella notte tra mercoledì e giovedì a Cison di Valmarino, dove si è verificato un incidente stradale con un’auto finita fuori carreggiata.

L’allarme è scattato alle 00:10 di giovedì 23 aprile, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Piazza Vittoria per un’uscita autonoma di un’autovettura che ha terminato la corsa in prossimità di un edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, con a bordo un ragazzo ventenne, ha impattato contro più ostacoli, tra cui anche la protezione di una vetrata, prima di fermarsi contro un muro. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’auto ed è stato ritrovato a terra.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto, che ha operato in collaborazione con il personale sanitario del SUEM 118, anch’esso proveniente da Vittorio Veneto.

Il giovane, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Vittorio Veneto per i rilievi e gli accertamenti del caso.

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