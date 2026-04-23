Vicenza, guerra sui manifesti: Rucco presenta esposto contro il suo ex capo di gabinetto

Scontro politico dai contorni personali a Vicenza, dove il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, ha presentato un esposto in prefettura contro il suo ex collaboratore Luca Milani per la rimozione di manifesti elettorali. La vicenda è riportata da Il Giornale di Vicenza.

Al centro della disputa ci sono alcuni cartelloni affissi durante la campagna per le elezioni regionali. Secondo quanto ricostruito, la sera del 21 novembre – ultimo giorno prima del silenzio elettorale – alcuni membri dello staff di Rucco, candidato con Fratelli d’Italia, stavano verificando le affissioni in città. In strada Ca’ Balbi, uno di loro avrebbe notato Milani scendere dall’auto e strappare quattro manifesti, caricandoli poi nel veicolo. Un episodio simile si sarebbe verificato poco dopo anche in strada Bertesina.

Lo staff ha quindi raggiunto Milani sotto casa per chiedere spiegazioni. Non soddisfatto, Rucco ha deciso di procedere con un esposto, parlando di un “evidente attacco personale” volto a danneggiare la sua candidatura. Alla documentazione è stato allegato anche un video girato con il cellulare.

Il giorno successivo, alcuni frame del filmato sono stati pubblicati su Facebook dal presidente cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Benigno, senza però rendere identificabile il volto del protagonista.

Dopo la segnalazione, la prefettura ha incaricato la Digos di approfondire il caso. Il 13 aprile Milani è stato convocato e ha ammesso di essere la persona ripresa nel video, spiegando però di aver agito per rimuovere manifesti affissi, a suo dire, in modo irregolare negli spazi destinati ai candidati alla presidenza della Regione. Secondo la sua versione, l’intervento sarebbe servito a evitare possibili sanzioni.

Milani ha respinto le accuse, sostenendo di non aver violato la normativa sulla propaganda elettorale, che in caso di infrazione prevede comunque solo una sanzione amministrativa tra 250 e 1.000 euro. Ha inoltre presentato uno scritto difensivo al prefetto Filippo Romano, chiedendo di essere ascoltato.

Rucco, al momento, ha preferito non commentare. Milani invece ribadisce la propria posizione: “Gli ho fatto un favore per evitargli una multa. Non è una faida interna, non sono nemmeno iscritto a Fratelli d’Italia”.

La prefettura deve ancora esprimersi sulla vicenda.