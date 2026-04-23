Nord Est – Cocaina e droga per tutto il 2025: coppia arrestata, sequestri e pistola illegale nel blitz della Finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica, un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Pordenone nei confronti di due conviventi, entrambi indagati per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due soggetti – un uomo di origine albanese e una donna ucraina – sono ritenuti responsabili, in concorso, di un’attività continuativa e seriale di cessione di cocaina per tutto il 2025. Nei loro confronti sono state applicate misure diverse: per l’uomo la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna l’obbligo di dimora.

L’indagine e i sequestri

L’attività investigativa, coordinata dall’Autorità giudiziaria pordenonese, ha preso avvio da un sequestro di cocaina effettuato nei confronti di un uomo residente a Zoppola. Da lì, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sviluppato le indagini attraverso appostamenti, pedinamenti, attività tecniche e l’escussione di numerosi clienti degli indagati.

Nel corso delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno eseguito perquisizioni mirate anche nei confronti di cittadini di origine albanese residenti nei comuni di San Donà di Piave e Caorle, le cui posizioni sono ora al vaglio degli investigatori.

Complessivamente sono stati sequestrati:

300 grammi di cocaina

600 grammi di marijuana

una pistola non denunciata

oltre 12.000 euro in contanti

L’impegno sul territorio

L’operazione conferma l’azione della Guardia di Finanza nel contrasto agli illeciti legati allo spaccio di droga, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini e garantire un presidio costante di legalità sul territorio.