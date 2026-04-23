A Monaco venduto l’appartamento più costoso al mondo: 471 milioni per un superattico da record. Ecco chi l’ha comprato

Cinque piani, 2.500 metri quadrati e un prezzo che lascia senza parole: a Monaco è stato venduto l’appartamento più costoso mai registrato al mondo, acquistato per 471 milioni di euro.

La residenza si trova nel nuovo quartiere costruito su terreni bonificati per ampliare il territorio del Principato, all’interno della struttura chiamata residenza Lorenzo, la cui posizione esatta non è stata resa pubblica.

Il costo al metro quadro è da primato assoluto: 188.000 euro, una cifra che ha impressionato anche alcuni turisti francesi intervistati sul posto. “È molto bello, ma non credo che investirei a quel prezzo”, ha commentato uno di loro. Un altro ha aggiunto: “È eccessivo, un po’ come il mondo di oggi, le disparità si stanno ampliando”.

Lusso estremo: 21 camere e piscina privata

I numeri della proprietà sono impressionanti:

2.500 metri quadrati

5 piani

21 camere da letto

8 posti auto

piscina privata

Un vero e proprio palazzo sospeso nel mercato immobiliare più esclusivo al mondo.

L’acquirente: il miliardario ucraino Rinat Akhmetov

L’acquisto è stato effettuato da Rinat Akhmetov, 59 anni, considerato l’uomo più ricco dell’Ucraina. Banchiere e proprietario del club calcistico Shakhtar Donetsk, noto per le sue posizioni anti-russe, Akhmetov è anche attivo nel commercio di gas naturale liquefatto.

Di recente ha fatto discutere anche per l’acquisto di uno yacht da 500 milioni di euro, in pieno contesto di guerra. Sull’operazione immobiliare, la sua holding ha precisato che si tratta di un investimento e ha ricordato di aver già contribuito con circa 100 milioni di euro allo sforzo bellico ucraino.

Monaco, prezzi fuori scala

Il mercato immobiliare del Principato è tra i più cari al mondo, con una media già elevata di circa 57.000 euro al metro quadro. La scarsità di spazio – poco più di due chilometri quadrati complessivi – è uno dei fattori, ma non l’unico.

Secondo esperti del settore, anche il regime fiscale gioca un ruolo decisivo: “Non ci sono imposte sul reddito né di successione”, spiega un agente immobiliare locale, contribuendo ad attrarre grandi capitali internazionali.

Reazioni e paragoni

Tra i residenti e i visitatori le reazioni sono contrastanti: c’è chi difende la libertà di investimento e chi critica le enormi disuguaglianze che simili cifre evidenziano.

I precedenti record immobiliari erano stati registrati a Londra, con una villa venduta per 300 milioni di euro, e a New York, dove un appartamento aveva raggiunto i 200 milioni. Ma il nuovo record di Monaco li supera nettamente, quasi raddoppiando il valore al metro quadro.