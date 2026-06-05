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5 Giugno 2026 - 15.05

Studentessa si lancia dal Ponte della Vittoria: salvata grazie al rapido intervento dei Carabinieri

G. B.
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Momenti di grande apprensione nella serata di ieri a Bassano del Grappa, dove una giovane di 19 anni è stata soccorsa dopo un grave gesto autolesivo avvenuto nella zona del Ponte della Vittoria.

L’intervento ha coinvolto i Carabinieri delle Stazioni di Nove e Marostica, giunti in viale Armando Diaz dopo la segnalazione di una ragazza del Bassanese, studentessa, già seguita dai servizi competenti e non nuova a episodi analoghi. Poco prima aveva contattato il 118 manifestando il proprio stato di forte difficoltà.

All’arrivo dei soccorritori, la giovane è precipitata dal viadotto, finendo nell’area del greto del fiume Brenta sottostante.

I militari dell’Arma, arrivati tempestivamente sul posto, hanno immediatamente raggiunto la zona dell’impatto. Dopo aver aperto un varco nella vegetazione e aver operato in prossimità dell’acqua, hanno prestato la prima assistenza alla ragazza, favorendo l’arrivo del personale sanitario e dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di soccorso hanno consentito di mettere in sicurezza la giovane, che è stata successivamente trasportata in codice giallo all’ospedale cittadino.

La 19enne si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Determinante, secondo quanto emerso, è stata la rapidità dell’intervento dei Carabinieri e degli altri soccorritori, che hanno permesso di prestare assistenza immediata alla ragazza in una situazione particolarmente delicata.

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